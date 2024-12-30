2025'te emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Aylık TÜFE temmuz ayında 3,23, ağustos ayında 2,7 Eylül ayında 2,97, Ekim ayında 2,88 kasım ayında ise 2,24 olarak açıklandı. İlk beş aylık enflasyon hesabına göre SSK ve BAĞKUR emeklisine yansıyacak zam oranı yüzde 14.57 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 6'lık toplu sözleşmeden kaynaklanan zamla birlikte kümülatif olarak yüzde 10.41 oranında gerçekleşti.