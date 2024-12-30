2025'te emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri ile 2024-2025 emekli maaş farkından etkilenmek isteyenler için kritik haftaya girildi. SSK, BAĞKUR ile memur ve memur emeklileri için 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile 2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Bu oranın yüzde 16-18 oranında olması bekleniyor. İşte kulislerde dönen memur ve emeklinin maaş zam oranları...
Milyonlarca SSK, BAĞKUR ve memur emeklisinin gözü yeni yılda 3 Ocakta açıklanacak enflasyon oranında. TÜİK'in açıklayacağı verilerle birlikte SGK ve BAĞKUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri tabi oldukları mevzuatı göz önünde bulundurarak olası hesaplamaları şimdiden yapıyor.
Aylık TÜFE temmuz ayında 3,23, ağustos ayında 2,7 Eylül ayında 2,97, Ekim ayında 2,88 kasım ayında ise 2,24 olarak açıklandı. İlk beş aylık enflasyon hesabına göre SSK ve BAĞKUR emeklisine yansıyacak zam oranı yüzde 14.57 oldu.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 6'lık toplu sözleşmeden kaynaklanan zamla birlikte kümülatif olarak yüzde 10.41 oranında gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI'NIN HESABI
Merkez Bankası'nın son anketinde kilit ay olan Aralık enflasyonunun 1.72 olacağı beklentisi öne çıktı. MB'nin çalışmasında SGK ve BAĞKUR'luları ilgilendiren altı aylık enflasyon oranı yüzde 16.54 olarak gerçekleşmiş olacak. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 oranında gelmesi halinde 2024 yılının son altı aylık enflasyonu yüzde 16.86'ya ulaşacak.
Memur ve memur emeklisinin aylıklarına yansıyacak fark ise yüzde 6.24 olarak şekillenecek. Eğer enflasyon yüzde 2,5 olarak gelirse bu kez 6 aylık enflasyon yüzde 17.43'e, enflasyon farkı da yüzde 6.76'ya yükselmiş olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI 12.52
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı, SGK ve BAĞKUR emeklilerinden farklı yapılıyor. Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 10'luk zammı almıştı.
Yılın ikinci yarısı için de toplu sözleşmeden elde edecekleri zam oranı ise yüzde 6. Piyasadaki enflasyon beklentileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yıl sonundaki enflasyon farkının yüzde 5.95 olacağı hesaplanıyor. Bu durumda bu kesimin zam oranı yüzde 12.52 olarak öngörülüyor.