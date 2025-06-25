2025'te en yüksek emekli promosyonu kaç TL? En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte detaylar...
3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon oranıyla birlikte emekli maaş zamları netleşecek. Bankalar ise emeklilere özel promosyon kampanyalarını şimdiden güncelledi. Peki 2025 yılında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar veriyor? İşte güncel banka promosyonları, başvuru şartları
Haziran ayı emekli banka promosyonları belli oldu. Emekliler "2024'te en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?", "Bankaların emekli promosyon tutarları neler?" gibi sorulara yanıt ararken Akbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel emekli promosyon tutarları belli oldu.
Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. En yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği ise emekliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.