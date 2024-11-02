2025'te işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel rakam...
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, emekli ve memurun gözü ücret zamlarına çevrildi. Bununla birlikte 2025 yılında yeni işsizlik maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Yeni yıldaki olası işsizlik maaşı için hesap yapan SGK uzmanı İsa Karakaş, tahminini paylaştı.
Karakaş, bugün Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında işsizlik maaşlarına yapılacak zamla ilgili hesap yaptı, tahmini rakamı açıkladı. İşte Karakaş'ın o yazısı...
"TÜİK’in 10 Ekim 2024 günü yayınlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edilmiştir.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %18,7 olarak tahmin edilmiştir. Bu bağlamda ülkemizde çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, çalışma gücü ve yeterliliğinde olmasına karşın çalışma hayatından çekilenler ile diğer işsizler dikkate alındığında işsizlik rakamlarının hâlen yüksek seviyelerde seyrettiği söylenebilir. Bu sene uygulanacak yeni ekonomik programda öngörülen hedeflerin tutturulması için öngörülen daralma da istihdama negatif yansıyacaktır.