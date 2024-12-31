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  4. 2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede

2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede

Yeni yılla birlikte enerjiden, sağlığa, eğitimden ekonomiye pek çok düzenleme hayata geçecek. Vergiler, ödemeler, harçlar ve bazı uygulamalarda düzenlemeler yapıldı. Peki, 2025’te neler değişecek? İşte detaylar…

2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede - Sayfa 1

Elektrik faturalarında yeni dönem

1 Ocak itibariyle elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Ayda 417 kilovatsaat tüketim, aboneler için sınır olacak. Bunun üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. Düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri kapsam dışında bırakıldı.

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2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede - Sayfa 2

Kamuda çift maaş 1 Ocak'ta bitiyor

Kamuda çift maaşa da son verildi. Kamu çalışanı sadece bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altında ödeme yapılmayacak.

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2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede - Sayfa 3

Kapıdan cayma hakkı geliyor

Tüketiciler kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabilecek.

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2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede - Sayfa 4

Kuyumcularda kimlik dönemi başlıyor

Kuyumcular için de yeni bir dönem başladı. 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu oldu.

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