2025'te neler değişecek? Enerjiden sağlığa, eğitimden ekonomiye yeni düzenlemeler devrede
Yeni yılla birlikte enerjiden, sağlığa, eğitimden ekonomiye pek çok düzenleme hayata geçecek. Vergiler, ödemeler, harçlar ve bazı uygulamalarda düzenlemeler yapıldı. Peki, 2025’te neler değişecek? İşte detaylar…
Elektrik faturalarında yeni dönem
1 Ocak itibariyle elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Ayda 417 kilovatsaat tüketim, aboneler için sınır olacak. Bunun üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. Düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri kapsam dışında bırakıldı.
Kamuda çift maaş 1 Ocak'ta bitiyor
Kamuda çift maaşa da son verildi. Kamu çalışanı sadece bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altında ödeme yapılmayacak.
Kapıdan cayma hakkı geliyor
Tüketiciler kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabilecek.