2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?

2024 yılının 4. çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken,Borsa İstanbul’daki şirketlerden temettü ödemelerine ilişkin olarak açıklamalar sürüyor. Peki hangi şirketten temmütü ödemelerine ilişkin şu an kadar ne açıklama geldi, detaylara bakıyoruz...