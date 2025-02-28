2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?
Borsa İstanbul'da bilançolar gelmeye devam ederken gözler bir yandan da temettü ödemelerinde... Şu ana kadar Aksa Akrilik (AKSA), Tüpraş (TUPRS), Türk Traktör (TTRAK), Lila Kağıt (LILAK), Gedik Yatırım (GEDIK), Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR), Afyon Çimento (AFYON), Çemtaş Çelik (CEMTS), Akçansa Çimento (AKCNS) ve AgeSA (AGESA) temettü kararını açıklayan şirketler arasında yer aldı.
2024 yılının 4. çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken,Borsa İstanbul’daki şirketlerden temettü ödemelerine ilişkin olarak açıklamalar sürüyor. Peki hangi şirketten temmütü ödemelerine ilişkin şu an kadar ne açıklama geldi, detaylara bakıyoruz...
Enerjisa (ENJSA)
14 Mayıs 2025’te hisse başına net 2,43 TL temettü verecek. Ödemeler 16 Mayıs’ta hesaplara geçecek.
Brisa (BRISA)
28 Mart 2025’te hisse başına net 1,81 TL temettü ödeyecek. Ödemeler 3 Nisan’da hesaplara yatacak.