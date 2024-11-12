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  4. 2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma...

2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine göre, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yapılan zam oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanacak. Kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin cezası 2 bin 167 lira olacak.

2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma... - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeniden değerleme oranını belirledi ve yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranının yüzde 43,93 olduğunu açıkladı. 

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2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma... - Sayfa 2

Bu doğrultuda, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 oranında artacak.

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2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma... - Sayfa 3

Alkollü araç kullanmanın en düşük cezası 9 bin 269 lira olacak.

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2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma... - Sayfa 4

Trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen ceza 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.

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