2025'te trafik cezalarına büyük zam! Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, telefonda konuşma...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine göre, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yapılan zam oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanacak. Kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin cezası 2 bin 167 lira olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeniden değerleme oranını belirledi ve yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranının yüzde 43,93 olduğunu açıkladı.
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