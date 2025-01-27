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  4. 2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı

2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı

Finansal Danışman Ökte, yeni yılda yatırımcıların takip edeceği 5 sektöre dikkati çekti.

2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı - Sayfa 1

Fon Yöneticisi ve Finansal Danışman Işık Ökte 2025 yılında Borsa İstanbul’da takip edilecek sektörleri sıraladı.

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2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı - Sayfa 2

Yeni yılda borsada GYO’ların başta takip edilecek sektör başında geldiğini dile getiren Ökte şöyle konuştu, “Madencilik, ulaştırma, taahhüt sektörü inşaat falan, bunlar bakılacak sektörler. Petrokimya bunlar bakılacak sektörler.” dedi.

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2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı - Sayfa 3

Ökte'nin gözlemlerine göre 2025 yılında dikkat edilecek sektörler şöyle:

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2025’te yatırımcıların gözü bu 5 sektörde ; Işık Ökte tek tek sıraladı - Sayfa 4

2025’TE TAKİP EDİLECEK SEKTÖRLER

GYO

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