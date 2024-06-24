2025'te Türkiye genelinde yaygınlaşacak: Pilot bölgede uygulanan depozito sistemiyle neler değişti?
Depozito Yönetim Sistemi, pilot bölge seçilen Kızılcahamam'da 2 yıldır uygulanıyor. Türkiye genelinde 2025 itibarıyla devreye alınacak sistemle, sokak ve caddeler cam şişe, pet ve alüminyum ambalaj atıklarından büyük oranda arınırken, vatandaşlar da ek gelir elde edliyor.
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi", pilot bölge seçilen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 yıldır uygulanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020'de tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için Depozito Yönetim Sistemini hayata geçirdi.
Bu kapsamda 2022'de, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi pilot bölge seçildi. İlçenin 6 farklı noktasına depozito iade makineleri yerleştirildi.
Yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan makineye, ambalajlı atıkların barkodu okutuluyor. Sistem atığı, cam şişe, pet ve alüminyum ambalajlı ürün olarak kategorilere ayırıyor ve ilgili atık haznesine atıyor.
Ambalajlı ürünler, makineye atıldıktan sonra karşılığında şişe başına ücret alınıyor ve bu ücret belirli marketlerde kullanılıyor.
Yoğun ilgi gösterilen sistem sayesinde sokak ve caddelerde, cam şişe, pet ve alüminyum ambalaj atıkları gözle görünür düzeyde azaldı. Topladıkları atıkları makinelere atanlar ek gelir elde ederken ilçe esnafının da ekonomisi canlandı.