2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, vatandaşın beklentisi 30 bin TL ve üstü oldu. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonların zammı için masadaki rakamlar tek tek hesaplandı. İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Yıl sonuna yaklaşılmasıyla asgari ücret yeniden gündem olmaya başladı. Geçen yıl yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağın merak konusu.
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kala, uluslararası finans kuruluşlarından da tahminler gelmeye başladı.
TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA
Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu.