2026 emekli zammı netleşiyor: İşte en düşük emekli maaş için 5 farklı zam tablosu

SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi.