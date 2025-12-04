  1. Ekonomim
2026 emekli zammı netleşiyor: İşte en düşük emekli maaş için 5 farklı zam tablosu

En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağı ve taban aylıklara ne oranda zam yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı da netleşmeye başladı. Kasım ayı TÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte zam hesabında son aşamaya geçildi. Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar..

Emekli zammı için kritik gün geldi çattı. TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı büyük ölçüde netleşti. Artık yeni emekli maaşlarının belirlenmesi için geriye yalnızca Aralık ayı enflasyonunun açıklanması kaldı.

Kasım ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına yansıyacak artış oranı da ortaya çıktı. Peki taban emekli aylıkları hangi seviyeye yükselecek? En düşük emekli maaşı ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi.

Emeklilerin 2026'da alacağı zam için TÜİK tarafından Temmuz-Aralık enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.

