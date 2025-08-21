2075 yılında dünyanın en büyük ekonomileri olacak ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs 2075 yılında en büyük ekonomiye sahip olacak ülkeleri sıraladı. Türkiye de sıralamada yer aldı.
Goldman Sachs’ın hazırladığı uzun vadeli ekonomik projeksiyon, dünya ekonomisinin geleceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koydu.
Rapora göre 2075 yılına gelindiğinde küresel güç dengeleri büyük ölçüde değişecek. Asya ve Afrika ülkelerinin öne çıkacağı öngörülürken, geleneksel güçlü ekonomilerin gerileme riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
2075’TE DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ
Goldman Sachs tahminine göre 2075 yılında dünyanın en büyük ekonomileri: