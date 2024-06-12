22 yılda kişi başı yaklaşık 35 bin dolar vergi ödedik
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 bütçesini tutturmaya çalışırken yeni kaynak peşine düştü. Borsa İstanbul ve kripto yatırımlarına işlem vergisi, gayrimenkullere ilişkin bir çok indirim ve istisnanın kaldırılması gibi adımlar konuşuluyor. 22 yılda devletin şirket ve vatandaşlardan yaklaşık 3 trilyon dolar vergi aldığı hesaplandı. Bu rakam kişi başı 35 bin dolar vergi ödendiği anlamına geliyor.
Vergi şu anda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Özellikle Borsa İstanbul'a getirilmesi düşünülen işlem vergisi haberi çok konuşuldu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yatırımcılar, getirilmesi düşünülen bu verginin bir yandan şirketlere halka arzlar yoluyla önemli oranda kaynak sağlayan diğer yandan Türkiye'ye gelmesi beklenen global fon akımlarının önemli adresi olan borsanın bu iki işlevini sekteye uğratacağını düşünüyor.
Borsaya ilişkin vergi çalışmalarının sadece Maliye tarafında yapılması yani sermaye piyasaları bürokratları ve yetkililerinin henüz son sözlerini söylememiş olmaları bu vergiye ilişkin olasılıkları da beraberinde getiriyor. Maliye eğer beklenen işlem vergisini getirirse (onbinde 2 olarak düşünülüyor) bu vergi ile yılda en iyi ihtimalle 5-6 milyar lira vergi alabilecek.
Peki Maliye şimdiye kadar şirketler ve vatandaşlardan ne kadar vergi topladı?
16,1 TRİLYON LİRA TOPLANDI
2002 yılından bu yana 22 yılda devlet yaklaşık 3 trilyon dolar vergi toplamış. Türk Lirası ile vatandaş ve şirketler tam 16,1 trilyon liralık vergiyi devlete ödemiş. Tabii ki çoğunluğu vatandaş. Şirketlerin toplam vergiler içindeki payı yüzde 10'un altındayken yeni yeni yüzde 15'e çıkmış. 22 yılda toplanan verginin kişi başı karşılığı ise ortalama 35 bin Dolar anlamına geliyor.