2300 mağaza, binlerce çalışan; Hepsi tarihe karışıyor! Dev marketler zinciri son mağazasını kapattı
Bir döneme damga vuran dev indirim perakendecisi, son büyük mağazasını kapatmaya hazırlanıyor. Mağaza çalışanları bu haberi doğruladı. Ve kaçınılmaz son artık geldi
Sektörde 135 yıldır faaliyet gösteren ve yıldızının en parlak olduğu dönemde 2323 mağazaya ulaşan, giysi ve ev aletlerinden donanım ve elektronik eşyalara kadar çeşitli ürünler satan dev marketlerler zinciri bir türlü kendini darboğazdan kurtaramadı
ABD merkezli perakende devi, 2005 senesinde Hedge fon yöneticisi CEO'su Eddie Lampert tarafından yapılan bir anlaşmayla Sears ile birleşmişti. Bu onların sadece birkaç yıl daha sektörde tutunmasına yardımcı oldu.
Çünkü... İki şirketin birleşmesinden de istenen sonuç çıkmadı. Sorunlar bir türlü aşılamadı ve 2018 senesine gelindiğinde iflas koruması için başvuruda bulunuldu. Sancılar çeken şirket, 2019 yılında bu iflastan kurtulmayı başardı.
Ancak kan kaybı dikkat çekiyordu ve iki şirket son 15 yılda toplam 3.500'den fazla mağazayı kapattı ve yaklaşık 250.000 kişiyi işten çıkardı. Bu kaçınılmaz sonun en büyük işaretiydi.