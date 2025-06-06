24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi...
Borsa İstanbul'da bu hafta 6 şirket temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme tutarları ve tarihleriyle ilgili detaylar belli oldu.
Borsa İstanbul’da 2-5 Haziran 2025 haftasında halka açık 6 şirket, 2025 yılı temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.
İşte bu hafta temettü dağıtma kararı alan şirketlerin listesi...
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)
Hisse başı 0,175576 TL brüt, 0,1492396 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 3 Eylül
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
Hisse başı 0,12 TL brüt, 0,102 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı