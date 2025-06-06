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  4. 24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi...

24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi...

Borsa İstanbul'da bu hafta 6 şirket temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme tutarları ve tarihleriyle ilgili detaylar belli oldu.

24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 2-5 Haziran 2025 haftasında halka açık 6 şirket, 2025 yılı temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.

İşte bu hafta temettü dağıtma kararı alan şirketlerin listesi...

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24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi... - Sayfa 2

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)
Hisse başı 0,175576 TL brüt, 0,1492396 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 3 Eylül

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24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi... - Sayfa 3

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
Hisse başı 0,12 TL brüt, 0,102 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı

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24 Haziran'da hesaplara yatmaya başlayacak! 6 şirketten temettü yatırımcılara temettü müjdesi... - Sayfa 4

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Hisse başı 0,0111111 TL brüt, 0,0094444 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 11 Ağustos

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