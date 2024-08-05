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  4. 24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş

24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarda büyük satış getirdi. Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi.

24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş - Sayfa 1

Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı.

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24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş - Sayfa 2

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.

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24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş - Sayfa 3

Bu veri Fed'in faiz indirimlerine başlamakta geç kaldığına dair görüşleri güçlendirirken borsalarda satışı beraberinde getirdi. Geçen cuma Nasdaq bileşik endeksi yüze 2.4 düşerken S&P 500 yüzde 2.4 geriledi.

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24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş - Sayfa 4

Bu haftanın ilk gününde de satış baskısı Asya piyasalarının açılmasıyla devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6.7 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemlerde ise yüzde 2.4'lük düşüş kaydedildi.

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