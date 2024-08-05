24 saatte 260 milyar dolar silindi: Kripto paralarda sert düşüş
ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarda büyük satış getirdi. Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi.
Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.
Bu veri Fed'in faiz indirimlerine başlamakta geç kaldığına dair görüşleri güçlendirirken borsalarda satışı beraberinde getirdi. Geçen cuma Nasdaq bileşik endeksi yüze 2.4 düşerken S&P 500 yüzde 2.4 geriledi.
Bu haftanın ilk gününde de satış baskısı Asya piyasalarının açılmasıyla devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6.7 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemlerde ise yüzde 2.4'lük düşüş kaydedildi.