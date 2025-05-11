24 şirket temettü dağıtacağını duyurdu: Tarih belli oldu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Borsa İstanbul’da 5-9 Mayıs 2025 haftasında, halka açık 24 şirket temettü dağıtma kararlarını açıkladı. Temettü miktarları, dağıtım tarihleri yatırımcılarla paylaşıldı.
Bu hafta, yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 24 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını açıkladı.
En çok temettüyü dağıtacak şirket ise Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) olacak.
İşte temettü dağıtacak 24 şirket...
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Şirket, pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 8 Temmuz
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak (3 taksit).
Temettü tarihleri: 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim