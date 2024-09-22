25 devlet kurumu ilana çıktı: Personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yer aldığı bu süreçte, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı ve başvuru tarihleri de merak ediliyor.