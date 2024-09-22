25 devlet kurumu ilana çıktı: Personel alınacak
Devlet memuru olmak isteyen milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. 25 kamu kurumu personel ilanı açtı.
Memur olmak isteyen adaylar için önemli bir duyuru geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 25 kamu kurumu toplamda 1918 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 455 memur, 112 sözleşmeli personel ve 1351 işçi bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yer aldığı bu süreçte, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı ve başvuru tarihleri de merak ediliyor.
Yayımlanan ilanlar doğrultusunda 25 kamu kurumu 1918 işçi ve memur alımı yapacak. Bu ilanlar kapsamında 4 Bakanlık, 2 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkşeker, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alımı gerçekleştirecek. Hangi kurumların ne kadar alım yapacağı ise merak konusu.
Alım listesi şöyle:
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi, 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 3 Eylül 2024'te başlayıp 3 Ekim 2024'te sona erecek.