2,5 milyonu aşkın açık iş var: İşte en fazla istihdamın olduğu 10 meslek grubu...

Turizm ve otelcilik alanında 65 bin 123 kişi iye yerleşirken, market reyon görevlisi olarak 53 bin 327 kişi iş başı yaptı. Konfeksiyon işçiliği ve garsonluk da en fazla istihdamın oluştuğu meslekler oldu. Bunları elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.