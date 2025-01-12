2,5 milyonu aşkın açık iş var: İşte en fazla istihdamın olduğu 10 meslek grubu...
Türkiye’de 3 milyon 72 bin kayıtlı işsiz bulunurken, işverenler 2,5 milyonu aşkın açık iş bildiriminde bulundu. Uzmanlar; eleman arayan patronla, iş arayanın buluşması için ücret dengesi ve çalışma şartlarında ‘açılım’ öneriyor. Ayrıca en fazla kişinin işe yerleştirildiği meslekler de belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
Türkiye İş Kurumu, iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl en fazla istihdam, özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garsonluk mesleklerinde gerçekleşti.
İşsizliğin azaltılması için mesleki niteliklerin geliştirilmesi, iş gücü eğitim programları gibi çalışmalara devam eden İŞKUR, 555 bin 921’i kadın, 897 bin 912’si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişiyi işe yerleştirdi. Bu kişilerden 45 binini engelli bireyler oluşturdu.
İSTİHDAMDA İLK 10 MESLEK
Verilere göre en fazla kişinin işe yerleştirildiği 10 meslek belli oldu. Bu tabloya göre geçen yıl 74 bin 900 kişi ile silahsız özel güvenlik görevlisi mesleği birinci sırada yer aldı.
Turizm ve otelcilik alanında 65 bin 123 kişi iye yerleşirken, market reyon görevlisi olarak 53 bin 327 kişi iş başı yaptı. Konfeksiyon işçiliği ve garsonluk da en fazla istihdamın oluştuğu meslekler oldu. Bunları elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.