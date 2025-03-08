  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor

25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor

Borsa İstanbul’daki 25 şirket gelecek tarihlerde yatırımcısına temettü dağıtacağını duyurdu.

25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da ekranlar yeşile döndü. Şirketlerin endekslerinde iyileşmeler başladı.

1 | 30
25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor - Sayfa 2

Uzman yatırımcıların beklentileri çerçevesinde BIST100 endeksi yeniden 10 bin puanı geçti. Böylece birçok şirket değerine değer kattı.

2 | 30
25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor - Sayfa 3

BIST100 endeksi haftayı 10.507,11 puandan kapatırken rotaborsa.com’un haberine göre 25 şirket de temettü kararı açıkladı.

3 | 30
25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor - Sayfa 4

Temettü açıklayan 25 şirket arasından en yüksek ödemeyi Aygaz’ın yapacağı öğrenildi. Borsadaki sessiz şirketler arasında yer alan Aygaz lot başı net 10,66 TL dağıtacak.

4 | 30