25 şirketten temettü kararı ; Borsanın sessiz devi lot başı 10 TL veriyor
Borsa İstanbul’daki 25 şirket gelecek tarihlerde yatırımcısına temettü dağıtacağını duyurdu.
Milyonlarca yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da ekranlar yeşile döndü. Şirketlerin endekslerinde iyileşmeler başladı.
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Uzman yatırımcıların beklentileri çerçevesinde BIST100 endeksi yeniden 10 bin puanı geçti. Böylece birçok şirket değerine değer kattı.
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BIST100 endeksi haftayı 10.507,11 puandan kapatırken rotaborsa.com’un haberine göre 25 şirket de temettü kararı açıkladı.
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