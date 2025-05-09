250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Merkez Bankası tarafından TL’yi desteklemek için atılan son adımların ardından, mevduat oranlarında bu hafta %53 ile yeni zirve seviye görüldü. Böylece 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 39 bin 496 TL oldu ve 40 bin TL’ye oldukça yaklaştı. Bu hafta en yüksek mevduat oranları hangi bankada? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getiri tabloları nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası tarafından TL’yi desteklemek için geçen hafta sonu alınan kararlarla birlikte; yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırılmış, tüzel kişi TL mevduat payı %60’ın altında olan bankalara aylık 0,3 puan artış hedefi getirilmişti.
Söz konusu tedbirlerin ardından dikkatler mevduat faizlerine çevrilmişti.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI
Geçen hafta yıllık %52 olan en yüksek mevduat oranı, bu hafta “sıkılaşma adımları” ile birlikte bir kademe arttı ve %53’ye yükseldi. Brüt %53 getiri oranı, Türkiye Finans tarafından sunuluyor.
Görüntülü görüşme ile yeni müşterilere sunulan bu kâr payı getirisi, “Günlük Hesaplar” için ve 45 gün boyunca geçerli “Hoş Geldin” kampanyası çerçevesinde teklif ediliyor.