250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

DİĞER BANKALARDA GÖRÜNÜM

Bu arada TEB, Anadolubank ve Alternatif Bank’ta mevduat faizi oranları %52; Fibabanka ve QNB’de %51 ve Odea, HSBC, ING Bank’ta da %50 seviyesine kadar yükseldi. Son durumda birçok bankada %50 ve üzerinde mevduat oranı bulmak mümkün oldu.