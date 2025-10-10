2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi ve aylık taksitleri açıklandı! İşte banka banka oranlar

Ev sahibi olmayı düşünenler adına faiz farkı artık milyonlarla ölçülüyor. Güncel verilere göre, 2.500.000 TL’lik konut kredisinde en düşük faiz oranı %2,79 ile İş Bankası ve Yapı Kredi’de olurken, en yüksek oran %3,81 ile DenizBank’ta. Bu fark, aynı kredi için toplam geri ödemede yaklaşık 3 milyon TL’ye varan fark ortaya çıkıyor. İşte 2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi: