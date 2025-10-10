  1. Ekonomim
  4. 2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi ve aylık taksitleri açıklandı! İşte banka banka oranlar

Konut kredisi faizleri yükselmeyi sürdürürken, 2,5 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaş 120 ay sonunda ortalama 8,7 ila 11,5 milyon TL arasında geri ödeme gerçekleştiriyor.

Ev sahibi olmayı düşünenler adına faiz farkı artık milyonlarla ölçülüyor. Güncel verilere göre, 2.500.000 TL’lik konut kredisinde en düşük faiz oranı %2,79 ile İş Bankası ve Yapı Kredi’de olurken, en yüksek oran %3,81 ile DenizBank’ta. Bu fark, aynı kredi için toplam geri ödemede yaklaşık 3 milyon TL’ye varan fark ortaya çıkıyor. İşte 2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi:

Türkiye İş Bankası | Faiz Oranı %2,79 | Aylık Taksit 72.415,17 TL |Toplam Geri Ödeme 8.729.020 TL |

YapıKredi | Faiz Oranı %2,79 | Aylık Taksit 72.415,17 TL | Toplam Geri Ödeme 8.720.894 TL |

KuveytTürk | Faiz Oranı %2,81 | Aylık Taksit 72.870,03 TL | Toplam Geri Ödeme 8.776.489 TL |

