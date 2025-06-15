26 hisse için rakamlar değişti: Hedef fiyatlar açıklandı! THY, Migros, Mavi Giyim, Pegasus, Tüpraş..

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 10-13 Haziran haftasında aracı kurumlardan 26 hisse için toplam 43 hedef fiyat açıkladı.



İşte bu hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…