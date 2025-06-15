26 hisse için rakamlar değişti: Hedef fiyatlar açıklandı! THY, Migros, Mavi Giyim, Pegasus, Tüpraş..
Aracı kurumlar, 26 hisse için toplam 43 hedef fiyat açıklayarak beklentilerini güncelledi. Türk Hava Yolları, Migros, Mavi, Arçelik, Ford Otomotiv, Anadolu Efes, Pegasus, Tüpraş'ın da aralarında bulunduğu hisseler için hedef fiyat rakamları belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 10-13 Haziran haftasında aracı kurumlardan 26 hisse için toplam 43 hedef fiyat açıkladı.
İşte bu hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…
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Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
HSBC hedef fiyat tahmini: 160,00 TL
Tavsiye: Tut
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