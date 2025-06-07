275 bin TL'den başlıyor! TOKİ 41 ilde 310 arsayı satışa çıkardı: İşte il il satışa çıkarılan arsalar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Edirne, Sakarya, Manisa, Antalya, Malatya, Şanlıurfa, Mersin, Hatay'ın da yer aldığı 41 ilde 310 arsayı çıkardı. Hangi ilde hangi arsaların kaç TL'den satışa çıkarıldığı belli oldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde toplam 310 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Satışlar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ile İstanbul Halkalı Hizmet Binası’nda düzenlenecek açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Fiziki katılımın yanı sıra, internet üzerinden de www.emlakmuzayede.com.tr adresi aracılığıyla müzayedeye dahil olunabilecek.
Ödeme planı nasıl?
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.
Katılım bedeli ne kadar?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.
310 arsa hangi illerde satışa çıkartıldı?
Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş
İşte satışa çıkarılan arsalar...