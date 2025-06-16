28 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı? İşte en çok alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da işlem gören 28 şirket, geçtiğimiz hafta hisselerimi topladı. En çok geri alım yapan 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksinin yüzde 1,84 değer kaybettiği 10-13 Haziran haftasında da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında hisse alımları devam etti. Bu dönemde, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla toplam 28 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul 9 Haziran 2025’te işlem yapmadı.
İşte en çok alım gerçekleştiren 10 şirket...