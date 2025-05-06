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  4. 28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Salı günü, 28 şirket temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını duyurdu.

28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 6 Mayıs tarihinde 28 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 28 şirketin temettü kararı... 

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28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 2

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

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28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 3

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim

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28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 4

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

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