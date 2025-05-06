28 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Salı günü, 28 şirket temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını duyurdu.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 6 Mayıs tarihinde 28 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 28 şirketin temettü kararı...
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim