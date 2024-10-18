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  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi

29 Ekim emeklilere ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı'nın yüzüncü yılı nedeniyle emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl da devam edip etmeyeceği milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilmesini beklenen adım geldi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi - Sayfa 1

Sadece günler kala emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ikramiyenin yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi - Sayfa 2

Talepler, bu bayramda da emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılması. Bunun için ilk ve en önemli adım atıldı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi - Sayfa 3

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne özel bir defaya mahsus emeklilere 5000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi - Sayfa 4

Böylelikle geçtiğimiz yıl 12 ay içerisinde 3 kere bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmıştı

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