29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi
29 Ekim emeklilere ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı'nın yüzüncü yılı nedeniyle emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl da devam edip etmeyeceği milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilmesini beklenen adım geldi
Sadece günler kala emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ikramiyenin yatıp yatmayacağını merak ediyor.
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Talepler, bu bayramda da emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılması. Bunun için ilk ve en önemli adım atıldı
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne özel bir defaya mahsus emeklilere 5000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı.
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