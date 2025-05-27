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  4. 2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi

2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi

Orman vasfını yitirmiş 100 bin hektarlık 2B arazilerinde mülkiyet sorunları yeni düzenlemeyle çözülüyor. Ankara, İzmir, Antalya ve daha birçok ilde yoğunlaşan tapu süreci, 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İşte 6 soruda 2B arazileri ve tapu alma rehberi…

2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi - Sayfa 1

Mülkiyet hakları belirlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.

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2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi - Sayfa 2

Tapuları hak sahiplerine teslim edilecek

Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

 

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2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi - Sayfa 3

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

 

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2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi - Sayfa 4

Sorunlar yeni düzenlemeyle sona erecek

Orman niteliğini 1981 öncesi kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık alanı kapsayan 2B arazilerinde, kullanıcıların mülkiyet sorunları yeni düzenlemeyle sona erecek. 

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