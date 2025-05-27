2B arazilerinde yeni dönem! İşte 6 Soruda mülkiyet ve tapu rehberi
Orman vasfını yitirmiş 100 bin hektarlık 2B arazilerinde mülkiyet sorunları yeni düzenlemeyle çözülüyor. Ankara, İzmir, Antalya ve daha birçok ilde yoğunlaşan tapu süreci, 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İşte 6 soruda 2B arazileri ve tapu alma rehberi…
Mülkiyet hakları belirlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.
Tapuları hak sahiplerine teslim edilecek
Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.
5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.