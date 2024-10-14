2’nci el otomobilde yeni dönem başladı: Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?
İkinci el otomobil alım satımında yeni dönem başladı. Peki, Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Sistem nasıl çalışacak? Tüm merak edilenleri Avukat Dr. Burak Aslanpınar, Hürriyet Gazetesi yazarı Oya Armutçu'ya anlattı.
"DOLANDIRICILIK VE TEREDDÜTLERİN ÖNÜNE GEÇECEK"
Avukat Burak Aslanpınar, Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili şunları söyledi:
"Güvenli Ödeme Sistemi dolandırıcılık, ‘Kim parayı ödedi, kaporayı kim verdi, acaba satıcı gerçekten böyle bir bedel istiyor muydu, ilanı o mu verdi?’ gibi tereddütlerin önüne geçmeyi hedefleyen bir ödeme sistemi. Sistemle ikinci el motorlu kara taşıtları için ödeme güvenli bir şekilde bir emanete alınıyor. Burada alıcı ile satıcının anlaştığı bedeli satıcı sisteme giriyor. Alıcı da ödemeyi gerçekleştirdiğinde noterde devir işlemi yapılabiliyor. Noterdeki işlemle beraber emanette bekleyen para satıcının hesabına yatıyor.
KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile geldi. İlk olarak oto galericiler diye bildiğimiz ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan kişiler için getirildi. Bir ay sonra ise ikinci el motorlu taşıt alım satımı yapacak herkes için zorunlu hale geldi. Dolayısıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımı yapacak herkesin 27 Eylül’de hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanması gerekiyor.
TÜM ARAÇLAR İÇİN KULLANMAK GEREKİYOR MU?
Yönetmelikte ikinci el motorlu kara taşıtlarından bahsediliyor. Dolayısıyla sadece otomobiller ve ticari araçlar değil, ‘motorlu kara taşıtı’ tanımı içerisinde yer alan her taşıt için bu geçerli. Dolayısıyla otomobil, otobüs, minibüs, panelvan veya ticari araçların hepsi yine bu zorunluluk kapsamında.
HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMEK GEREKİYOR MU?
Güvenli Ödeme Sistemi ücretli. 2024 yılı için 105 TL olup ilerleyen dönemlerde artırılması mümkün. Bu ödenen tutarın yarısı 52.5 TL Türkiye Noterler Birliği’ne, yarısı 52.5 TL ise sistemin kullanıldığı bankaya kalıyor.