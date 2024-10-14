2’nci el otomobilde yeni dönem başladı: Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

"DOLANDIRICILIK VE TEREDDÜTLERİN ÖNÜNE GEÇECEK"

Avukat Burak Aslanpınar, Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili şunları söyledi:

"Güvenli Ödeme Sistemi dolandırıcılık, ‘Kim parayı ödedi, kaporayı kim verdi, acaba satıcı gerçekten böyle bir bedel istiyor muydu, ilanı o mu verdi?’ gibi tereddütlerin önüne geçmeyi hedefleyen bir ödeme sistemi. Sistemle ikinci el motorlu kara taşıtları için ödeme güvenli bir şekilde bir emanete alınıyor. Burada alıcı ile satıcının anlaştığı bedeli satıcı sisteme giriyor. Alıcı da ödemeyi gerçekleştirdiğinde noterde devir işlemi yapılabiliyor. Noterdeki işlemle beraber emanette bekleyen para satıcının hesabına yatıyor.