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  4. 3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.018,16

Satış: 3.021,64

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,829.05

Satış: 4,940.38

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3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,627.91

Satış: 9,880.76

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,019.00

Satış: 20,322.00

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3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,290.48

Satış: 49,403.80

Ata altın fiyatı

Alış: 19,919.82

Satış: 20,426.28

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3 Aralık 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,316.19

Satış: 19,701.09

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,752.56

Satış: 2,755.73

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