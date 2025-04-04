3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Memur ve emeklinin temmuz zammı, maaşlara nasıl yansıyacak?
2025 Temmuz zammı için geri sayım sürerken, TÜİK’in mart ayı enflasyon verileri sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. Memurların yüzde 3,83 oranında enflasyon farkı alması beklenirken, emekliler için zam oranı şimdiden yüzde 10,06’ya ulaştı. Peki, bu artışlar maaşlara nasıl yansıyacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 3 aylık enflasyon farkına çevirdi. Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alan memurlar ile yalnızca enflasyon farkına göre zam alacak emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin netleşmesiyle Temmuz zammı için hesaplamalara başladı.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılının ilk üç ayı itibarıyla yüzde 10,06 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etti.
Memurlar için belirlenen enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak açıklandı. Temmuz 2025’te maaşlara yansıyacak bu artış, her ay açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte kademeli olarak hesaplanmaya devam edecek.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda. Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.