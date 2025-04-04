3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Memur ve emeklinin temmuz zammı, maaşlara nasıl yansıyacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 3 aylık enflasyon farkına çevirdi. Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alan memurlar ile yalnızca enflasyon farkına göre zam alacak emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin netleşmesiyle Temmuz zammı için hesaplamalara başladı.