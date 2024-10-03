3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak 2025 zamlarına ilişkin kritik enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci 6 ayına ilişkin temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre fark yüzde 8,92 oldu. Emekli şimdiden zammı cebine koydu, memur ise yüzde 10 sınırını bekleyecek.
Memur, memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu açıklamasının maaş zamları için hesaplanacak enflasyon farkları için de üçüncü veri ortaya çıktı.
2024'ün ikinci altı ayı için şu ana kadar eylül, ağustos ve eylül ayı verileri açıklandı. Maaşlara etki edecek 3 aya ait enflasyon farkı da böylelikle hesaplandı.
2024 eylül ayı enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.
Emekli zammı cepte
SSK ve Bağkur emeklileri maaş zamlarını 6 enflasyona göre aldığı için aralık ayı enflasyonuyla net oran oraya çıkacak. Ancak açıklanan son 3 aylık veriler SGK ve Bağkurlu için zam oranı şimdiden yüzde 8,92 oldu.