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  4. 3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor

3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak 2025 zamlarına ilişkin kritik enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan yılın ikinci 6 ayına ilişkin temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre fark yüzde 8,92 oldu. Emekli şimdiden zammı cebine koydu, memur ise yüzde 10 sınırını bekleyecek.

3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor - Sayfa 1

Memur, memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu açıklamasının maaş zamları için hesaplanacak enflasyon farkları için de üçüncü veri ortaya çıktı.

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3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor - Sayfa 2

2024'ün ikinci altı ayı için şu ana kadar eylül, ağustos ve eylül ayı verileri açıklandı. Maaşlara etki edecek 3 aya ait enflasyon farkı da böylelikle hesaplandı.

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3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor - Sayfa 3

2024 eylül ayı enflasyonu belli oldu 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.

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3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor - Sayfa 4

Emekli zammı cepte 

SSK ve Bağkur emeklileri maaş zamlarını 6 enflasyona göre aldığı için aralık ayı enflasyonuyla net oran oraya çıkacak. Ancak açıklanan son 3 aylık veriler SGK ve Bağkurlu için zam oranı şimdiden yüzde 8,92 oldu. 

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