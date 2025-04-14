3 aylık enflasyon oranı belli oldu: Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu.

Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.