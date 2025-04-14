3 aylık enflasyon oranı belli oldu: Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak ortaya çıktı. Emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. 3 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte temmuzda memur ve emekli maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammı ile ilgili gelimeler yakından takip ediliyor. 2025 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplanmış, en düşük emekli maaşı da 14.469 TL'ye yükseltilmişti.
2025 Temmuz ayında yeniden belirlenecek emekli maaşları için 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Nihai oran ise nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından netleşecek.
Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisiyle beraber tahmini emekli zammı hesabı belli oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ne kadar zam yapılacak?
3 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu.
Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.