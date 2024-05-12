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  4. 3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı

3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı

Ziraat, Vakıf ve Halkbank'tan borç kapatma kredisi almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı şartları açıkladı. Başvuruda bulunacak olanların bu şartları detaylıca incelemeleri ve gereken belgeleri hazırlamaları önem taşıyor. Bu şartları sağlayanlar, borç kapatma kredisi fırsatından yararlanabilecekler...

3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı - Sayfa 1

Borç kapatma kredisi faiz oranları, başvuruda bulunacak olanların dikkat etmesi gereken önemli bir detay.

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3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı - Sayfa 2

Faiz oranlarının uygun olması, borç kapatma sürecinde maliyetleri azaltabiliyor ve daha avantajlı bir çözüm sunabiliyor.

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3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı - Sayfa 3

Borçlarından kurtulmak isteyenler için Ziraat, Vakıf ve Halkbank borç kapatma kredisi imkanı sağladı.

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3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı - Sayfa 4

Mayıs ayına özel bu fırsatla 100.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatabilirsiniz. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu.

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