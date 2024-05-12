3 banka acil borcu olanlara 'borç kapatma kredisi' açıkladı
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'tan borç kapatma kredisi almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı şartları açıkladı. Başvuruda bulunacak olanların bu şartları detaylıca incelemeleri ve gereken belgeleri hazırlamaları önem taşıyor. Bu şartları sağlayanlar, borç kapatma kredisi fırsatından yararlanabilecekler...
Borç kapatma kredisi faiz oranları, başvuruda bulunacak olanların dikkat etmesi gereken önemli bir detay.
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Faiz oranlarının uygun olması, borç kapatma sürecinde maliyetleri azaltabiliyor ve daha avantajlı bir çözüm sunabiliyor.
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Borçlarından kurtulmak isteyenler için Ziraat, Vakıf ve Halkbank borç kapatma kredisi imkanı sağladı.
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Mayıs ayına özel bu fırsatla 100.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatabilirsiniz. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu.
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