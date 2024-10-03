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3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam yansıtılmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 9 kuruş, motorine ise 1 kuruş zam yapılmıştı.

Peki, 3 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 3 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

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3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

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3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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