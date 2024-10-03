3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 9 kuruş, motorine ise 1 kuruş zam yapılmıştı.

Peki, 3 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 3 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: