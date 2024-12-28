3 ilçede kiralar 40 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti geçti: İşte ilçe ilçe kiralar

İstanbul'un 23 ilçesinde kira fiyatları yeni asgari ücreti geçti

Asgari ücret, yapılan yüzde 30 zam ile 22 bin 104 liraya çıkarken bu rakam, İstanbul'un 23 ilçesindeki Kasım ayı ortalama kira fiyatının altında kaldı. Gazete Duvar'ın haberine göreMaaş ve kira fiyatlarındaki makasın 2025'te daha da büyüyeceği gözleniyor. Öyle ki 2025 yılında kira fiyatlarına yüzde 45'lerde seyreden enflasyon oranında zam yapıldığında kira mağduriyetlerinin yeni bir boyut kazanması olası görünüyor.