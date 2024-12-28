3 ilçede kiralar 40 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti geçti: İşte ilçe ilçe kiralar
Gayrimenkul platformu Endeksa'nın son verilerine göre İstanbul'un 23 ilçesinde kira fiyatları asgari ücreti geçerken, 3 ilçede ise kiralar 40 bin TL'yi aştı.
Türkiye'de son yıllarda halkın en büyük dertlerinden biri olan kira fiyatlarındaki artış İstanbul'da asgari ücreti solladı. Endeksa Kasım ayı verilerine göre, İstanbul genelinde 100 metrekarelik ortalama kira ücreti 25 bin liraya ulaştı.
İstanbul'un 23 ilçesinde kira fiyatları yeni asgari ücreti geçti
Asgari ücret, yapılan yüzde 30 zam ile 22 bin 104 liraya çıkarken bu rakam, İstanbul'un 23 ilçesindeki Kasım ayı ortalama kira fiyatının altında kaldı. Gazete Duvar'ın haberine göreMaaş ve kira fiyatlarındaki makasın 2025'te daha da büyüyeceği gözleniyor. Öyle ki 2025 yılında kira fiyatlarına yüzde 45'lerde seyreden enflasyon oranında zam yapıldığında kira mağduriyetlerinin yeni bir boyut kazanması olası görünüyor.
Ortalama kira 25 Bin TL'te dayandı
Endeksa verilerine göre, İstanbul'da Kasım ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 50 oranında arttı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası metrekare olarak 250 TL olarak hesaplanırken 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL olarak ölçüldü.