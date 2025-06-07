3 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka geri ödeme planı
Ev almak isteyenler bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Konutta yaşanan hareketlilik kredi başvurularında artışa yol açtı. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranların güncelledi. İşte 10 yıl vadeli ile 3 milyon TL'lik konut kredisinin banka banka geri ödeme planı...
Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarını sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 3,09 olarak öne çıkarken, en yüksek oran yüzde 5,99’a kadar çıkıyor.
Peki 10 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar oldu?
İşte Haber Global'de yer alan habere göre 10 yıl vadeli ile 3 milyon TL'lik konut kredisinin banka banka geri ödeme planı...