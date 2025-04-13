3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 50’ye kadar çıktı. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar…
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 46 Vade Sonu Tutar 3.102.838 TL Net Kazanç 102.838 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı % 50 Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL Net Kazanç 111.781 TL
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AKBANK
Faiz Oranı % 47,5 Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL Net Kazanç 106.192 TL
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TEB
Faiz Oranı % 47 Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL Net Kazanç 105.074 TL
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