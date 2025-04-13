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  4. 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...

3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...

Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 50’ye kadar çıktı. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar…

3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 1

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 3.102.838 TL
Net Kazanç 102.838 TL

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3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 2

FİBABANKA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

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3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL

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3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 4

TEB

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL
Net Kazanç 105.074 TL

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