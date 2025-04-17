3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...
Yüzde 45'in altına gerileyen faiz oranları, son günlerde bankaların yüksek faizli teklifler ile yüzde 50 seviyesini ulaştı. İşte 17 Nisan Perşembe günü mevduat faizlerinde son durum ve 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi...
Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı “takvim dışı” Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarıldı.
Bu adım, TL’nin cazibesini artırarak, piyasanın yüzde 46’dan fonlanmaya başlamasına neden oldu. Bu gelişmeler, aynı zamanda mevduat faizlerinin de yükselmesine yol açtı.
Mevduat faizlerinde son dönemde yaşanan hareketlilik, Türk Lirası'na olan talebi artırırken, bankaların sunduğu faiz oranları da gözle görülür şekilde yükseldi.
32 günlük kısa vadeli mevduatlarda, bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 37 ile yüzde 49 arasında değişirken, bazı bankalar yüksek tutarlı yatırımlar için yüzde 50 seviyelerine ulaşan teklifler sunuyor.
Bu artışla birlikte, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da belli oldu.
İşte 17 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de en yüksek mevduat faizi sunan bankalar ve 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi: