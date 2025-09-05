3 şirket temettü kararını açıkladı; Milyonlarca yatırımcı saç baş yoluyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 3 şirket temettü kararını açıkladı. Yatırımcısı şirketin kar payı kararına tepki gösterdi.
Rotaborsa.com’daki habere göre Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan 4 Eylül Perşembe günü halka açık 3 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
3 ŞİRKET DE TEMETTÜ DAĞITMAYACAK
4 Eylül Perşembe günü açıklanan temettü kararları ve detaylar şöyle:
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD)
Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi —
Karar tanımı - Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi —
