3 Temmuz’a dikkat: Akaryakıt, sigara ve alkole dev ÖTV zammı geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek olan artış oranına göre, benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan alkol fiyatlarına da ÖTV zammı gelecek.