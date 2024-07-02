3 Temmuz’a dikkat: Akaryakıt, sigara ve alkole dev ÖTV zammı geliyor
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla birlikte 5 temel ürün grubunda beklentilere göre yaklaşık yüzde 20 oranında fiyat artışı olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek olan artış oranına göre, benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan alkol fiyatlarına da ÖTV zammı gelecek.
1 Temmuz'da yürürlüğe giren yüzde 38'lik elektrik zammının ardından temmuzda 5 temel ürün grubuna da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gelecek.
TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole gelecek olan ÖTV zammı belli olacak.
2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Çarşamba günü haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak.