3 yıl önce bahçesinde hobi olarak başladı: Talebe yetişemiyor, ürün daha bahçeden çıkmadan tükeniyor
Yozgat’ta 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptığı böğürtlenden yüksek verim elde eden Atilla Açıkgöz, bu yıl kök sayını 3 bine çıkardı. 4 dönüm alandan 10 tona yakın böğürtlen üreten Açıkgöz, taleplere yetişemiyor, ürünler bahçeden çıkmadan tükeniyor.
Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli Köyü'nde yaşayan matematik öğretmeni Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce hobi olarak evinin bahçesinde böğürtlen yetiştirmeye karar verdi.
300 kök ile başladığı böğürtlen yetiştiriciliğinde yüksek verim alan Açıkgöz, kentin tarım ürünleri, buğday, arpa ve yeşil mercimeğe alternatif olarak böğürtlen yetiştiriciliğine yöneldi.
Evinin 6 dönümlük bahçesinin 4 dönümüne 3 bin kök böğürtlen fidesi diken Açıkgöz, böğürtlenin bakımını yıl boyunca özenle yaptı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle bu yıl böğürtlen hasadına 20 gün erken başlayan Açıkgöz, 10 tona yakın ürün elde etmeyi planlıyor.
KİLOGRAMI 150 TL'DEN SATILIYOR
Böğürtlenin kilogram fiyatının 150 liradan satıldığı bahçede, ürünler pazara inmeden yerinde tükeniyor.