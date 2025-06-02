30 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı yapan şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 3,60 gerilediği 26-30 Mayıs haftasında, birçok şirket piyasa değer kaybına karşı geri alım adımı attı. Sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hareket eden şirketler, bu dönemde geri alım programlarını sürdürerek kendi hisselerini piyasadan topladı.
Geçtiğimiz hafta 30 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.
Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren ilk 10 şirket ve alım tutarları şöyle gerçekleşti: