300 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Peki 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler oldu.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürmesi, bankaların mevduat faizlerini de etkiledi, yeni faiz oranlarını belli oldu.
Cnbc-e'de yer alan habere göre 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ise bankaların yeni faiz oranlarına göre değişen tutarlar doğrultusunda belli oldu. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? İşte banka banka liste...