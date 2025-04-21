31 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da 14–18 Nisan haftasında en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket açıklandı.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 14-18 Nisan haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 31 şirket tarafından toplam 74 geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren şirketler ve alım tutarları şöyle oldu:
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