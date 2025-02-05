344 yataklı dev hastane iflas başvurusunda bulundu! Milletvekilleri devreye girdi
ABD merkezli dev hastane mali problemlere daha fazla dayanamadı. Mahkemeye giderek resmen iflas başvurusunda bulundu. Gelişmenin ardından milletvekilleri devreye girdi
ABD merkezli Jackson Hastanesi iflas mahkemesine başvuruda bulundu. Belgeler Jackson'ın teminatsız iddiaları olan 30 alacaklının yer aldığı listede 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlık ve yükümlülük listelediğini gösteriyor.
Jackson'ın şu anda Chicago merkezli Capa Health Partners LLC'ye 28 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor. Jackson geçtiğimiz sene 60 milyon dolarlık tahvil ödemelerini temerrüde düşürdü.
Jackson Hastanesi'ni potansiyel bir tehlikeden kurtarmaya açık tarafındaki milletvekilleri hastanenin açık kalması çağrısında bulunuyor.