3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...
29 Mayıs 2025 itibarıyla, mevduat faiz oranlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu. İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.
29 Mayıs 2025 itibarıyla 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: