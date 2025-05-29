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  4. 3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...

3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...

29 Mayıs 2025 itibarıyla, mevduat faiz oranlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu. İşte banka banka mevduat faiz oranları...

3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.

Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.

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3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 2

29 Mayıs 2025 itibarıyla 3.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: 

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3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 3

Fibabanka

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 3.635.627 TL

Net Kazanç 135.627 TL

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3.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar... - Sayfa 4

Türkiye Finans

Kâr Payı % 53

Vade Sonu Tutar 3.638.236 TL

Net Kazanç 138.236 TL

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