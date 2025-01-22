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  4. 350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...

350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 350 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...

350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

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350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 2

Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

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350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 3

Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor? İşte banka banka 350 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 4

AKBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 12.704 TL
Vade Sonu Tutar 362.704 TL

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