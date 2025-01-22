350 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 350 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.
Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor? İşte banka banka 350 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi: