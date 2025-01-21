3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını artıracak! Birinci dereceye büyük hak

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli reformlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, birçok kesimi doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar hız kazandı.