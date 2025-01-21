3600 ek gösterge düzenlemesi memurların maaşlarını artıracak! Birinci dereceye büyük hak
3600 ek gösterge düzenlemesi için memurların gözü Meclis’te. Özellikle birinci dereceye ulaşmış ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamış kamu çalışanlarını ilgilendiren bu düzenleme, büyük bir heyecanla takip ediliyor. İşte memurların sabırsızlıkla beklediği 3600 ek gösterge konusunda son durum.
Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanı sıra, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli reformlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, birçok kesimi doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar hız kazandı.
86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören düzenleme için gözler gelecek müjdeli habere çevrildi. Memur konfederasyonlarıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak.