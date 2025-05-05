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  4. 37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

Borsa İstanbul’da 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket açıklandı.

37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 28 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında geri alım yaptı.  Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle Perşembe günü Borsa İstanbul tatildi.

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37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket... - Sayfa 2

 Geçtiğimiz hafta 37 şirket tarafından toplam 74 geri alım işlemi gerçekleştirdi.

Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren ilk 10 şirket ve alım tutarları şöyle gerçekleşti:

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37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket... - Sayfa 3

10. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)

 11,83 milyon TL

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37 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket... - Sayfa 4

9. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)

13,30 milyon TL

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