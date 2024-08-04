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  4. 4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 4 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.  

Peki, 4 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 4 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

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4 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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